Aurora, Aisel e Mia le ultime nate nell'Umbria Sud | Situazione sotto controllo ai pronto soccorso - Tuttoggi.info

Gestione relativamente tranquilla delle emergenze nei pronto soccorso dell'Umbria Sud e ancora nessun nuovo nato

Il Capodanno 2024 ha segnato momenti di gioia con tre nuove nascite a chiusura del 2023 e di con una gestione relativamente tranquilla delle emergenze nei pronto soccorso dell’Umbria Sud..

Le ultime nate del 2023

Non tutte femminucce le ultime nate del 2023, ancora non si registrano nuovi nati nel 2024. All’ospedale “Santa Maria della Stella” di Orvieto, Aurora (nella foto di coprtina) ha salutato per ultima il 2023. Nata alle 19.32 del 31 dicembre, pesa 3790 grammi ed è in perfetta salute. La sua nascita è stata un momento di felicità per i genitori Simona e Marco di Graffignano (Viterbo), nonché per il team medico composto dal ginecologo Giuseppe Emilio Zaccardo, la pediatra Maria Greca Magnolia e le ostetriche Speranza e Giulia.

Solo un’ora prima, alle 18:33 era venuta alla luce Mia, nell’Ospedale Santa Maria di Terni. Un’emozione simile è stata vissuta al “San Giovanni Battista” di Foligno, dove Aisel è venuta alla luce alle ore 10.05. Con un peso di 3880 grammi, ha portato gioia alla mamma Era e al papà Fation residenti a Foligno. Un plauso speciale va allo staff ostetrico-ginecologico, inclusa la ginecologa Alessandra Caputi e la pediatra Valentina Ferruzzi.

Situazione nei pronto Soccorso

Situazione relativamente tranquilla nei Pronto Soccorsi della parte meridionale della regione. A Orvieto, il dirigente medico Alice Miscetti ha confermato che la situazione era sotto controllo alle 3.00, senza incidenti legati ai festeggiamenti. Tuttavia, due casi complessi di natura cardiocircolatoria hanno richiesto attenzione.

A Spoleto, il “San Matteo degli Infermi” di Foligno, diretto da Anna Maria Rotelli e con il dirigente medico Daniele Ceccarelli in servizio, ha assistito oltre venti pazienti, mantenendo la situazione relativamente tranquilla e senza emergenze legate ai festeggiamenti di Capodanno. Mentre a Terni si è registrato un accesso al pronto soccorso del “Santa Maria” per un trauma occhio, già dimesso con pochi giorni di prognosi.

Un ringraziamento dal DG

Il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2, Piero Carsili, ha espresso un pensiero speciale per chi ha lavorato in prima linea nei presidi ospedalieri durante la notte di San Silvestro. “Ringrazio e rivolgo un caro e affettuoso augurio di buon anno a chi è in servizio per assicurare servizi indispensabili ai cittadini con passione, dedizione, competenza e professionalità”