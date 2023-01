Ultimazione parco di Cardeto, Filipponi: "Ancora ritardi e aumento dei costi" - Tuttoggi

“La pazienza degli abitanti del quartiere è arrivata agli sgoccioli”

“Sono stati adottati – prosegue Filipponi – una serie di nuovi atti amministrativi che aggiungono ulteriori risorse, perché nel corso del 2022 sono emersi ulteriori imprevisti. Non mettiamo in discussione la relazione del direttore dei lavori; sottolineamo che un anno fa, quando furono assegnati nuovi lotti funzionali per tentare di ultimare il cantiere, ci siamo permessi di esprime dubbi sulle procedure seguite e sull’effettiva portata dei provvedimenti adottati: in quella circostanza fummo accusati di disfattismo e addirittura minacciati di azioni cautelative solo per aver esercitato la nostra doverosa funzione di controllo, prevista dalla legge.

“Oggi emerge che quanto messo in campo un anno fa non è stato risolutivo e che il cantiere di Cardeto continua a sfornare imprevisti. Apprendiamo ora che sono state attivate nuove varianti in corso d’opera, per un ulteriore esborso di decine di migliaia di euro”.

“Nelle prossime ore presenteremo un’interrogazione affinché l’assessore ai Lavori Pubblici renda noto l’ammontare complessivo dei nuovi costi. Sono state seguite procedure di evidenza pubblica per assegnare le nuove somme? Quali sono i tempi di consegna dei lavori? Ricordiamo che il cantiere è di nuovo fermo: la pazienza degli abitanti del quartiere è arrivata agli sgoccioli”.

Foto di repertorio