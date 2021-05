Ulisse, Alberto Angela riporta Assisi su Rai Uno

Dopo i problemi per il Covid riprende la trasmissione con una puntata su San Francesco e Santa Chiara | "Mi ha colpito vedere Assisi vuota"

Alberto Angela riporta su Rai Uno la storia e le bellezze di Assisi. La puntata di Ulisse di giovedì 27 maggio (ore 21.25), la prima dopo lo stop a causa dei problemi di Covid affrontati dallo staff, è infatti dedicata ai due giovani “ribelli” San Francesco e Santa Chiara.

“Due giovani – spiega Angela nel lanciare la puntata sui social – che si sono ribellati al proprio destino e hanno scelto una strada nuova. Lui era il figlio di un mercante di stoffe, il padre sognava per lui un futuro agiato, l’armatura da cavaliere. Lei, di famiglia nobile, destinata a un buon matrimonio. Entrambi decideranno di abbracciare la fede in maniera impetuosa”.

La puntata di Ulisse

Un viaggio nella storia dei due santi insieme all’attore Lino Guanciale, al custode del Sacro Convento, Padre Marco Moroni, e a Sergio Fusetti, restauratore della Basilica di San Francesco, che illustrerà il restauro dei celestiali affreschi di Giotto e dei giotteschi. Inoltre, Padre Enzo Fortunato ci mostrerà una copia del Cantico delle creature. La storia di Francesco sarà percorsa insieme alla medievalista Chiara Frugoni, la massima esperta degli studi sul santo.

“Mi ha colpito vedere Assisi vuota”

Alberto Angela ha anche parlato della sensazione della città Serafica ancora vuota, a causa dell’emergenza Covid: “Chiunque sia stato ad Assisi, la ricorda come un crocevia brulicante di persone, credenti e non, che popolano i vicoli di questa cittadina attratti dalla figura di quello che è probabilmente il santo più famoso della Storia. Vi confesso che mi ha colpito molto vedere Assisi vuota a causa della pandemia, un controsenso per quello che è, per definizione, il luogo di incontro di culture, popoli, religioni e credenze”.

(foto dalla pagina Facebook di Alberto Angela)