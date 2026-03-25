Uil Trasporti Umbria, Cecchetti confermato: “Servono decisioni e scelte” - Tuttoggi.info

Trasporti e futuro delle infrastrutture al centro del XII congresso della Uil Trasporti dell’Umbria, che ha confermato alla guida della categoria il segretario generale uscente Stefano Cecchetti. La riunione si è svolta all’Hotel Decò di Ponte San Giovanni (Pg) e ha visto la presenza del segretario generale della Uil Trasporti Marco Verzari, del segretario generale della Uil Umbria Maurizio Molinari. Hanno portato il proprio saluto anche l’assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco De Rebotti, l’assessore comunale di Perugia Pierluigi Vossi e l’amministratore unico di Umbria Tpl e Mobilità Emilio Giacchetti.

“Emergono nodi strategici: la riorganizzazione del trasporto pubblico locale, le carenze infrastrutturali e ferroviarie, le difficoltà delle Officine di manutenzione di Foligno e la necessità e l’urgenza delle azioni relative all’aeroporto regionale. Viene inoltre evidenziata l’urgenza di una governance più efficace nel ciclo dei rifiuti. Importante anche il lavoro svolto nella logistica, con il recupero di legalità e diritti per i lavoratori, e l’impegno per pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e maggiore partecipazione di giovani e donne. Guardando al futuro la Uiltrasporti sottolinea la necessità di governare le transizioni ecologica e digitale, valorizzando formazione e innovazione, e di difendere diritti fondamentali come la libertà di sciopero”, ha detto Cecchetti.

Il segretario generale Uil Umbria, Maurizio Molinari, ha richiamato la politica al “coraggio”: “La viabilità di questa regione è in crisi, ci sono investimenti mai fatti. Serve mettere mano al Pil perché senza il lavoro, l’Umbria che fine farà?”. Dagli assessori Vossi e De Rebotti il punto della situazione: “Ci troviamo a metà tra emergenza e utopia. Emergenza data dal fatto che a Perugia si sta mettendo a terra un’opera che non era mai stata messa a terra dal VI secolo avanti Cristo come il Brt. Opera che si dovrà interfacciare con quello che c’è. E’ il caso del Minimetrò, sul quale stiamo puntando molto”, ha detto Vossi ricordando come Perugia sia l’11esimo comune più vasto d’Italia e abbia anche il primato del tasso di uso dell’auto per ciascun cittadino. Da De Rebotti il plauso all’attività dei sindacati: “Credo molto nelle attività sindacali e nell’unità delle stesse”. Le conclusioni sono del segretario generale UilTrasporti Marco Verzari: “Ok alla narrazione di un’utopia, ma non alle chimere. La mobilità non è un’attività produttiva ma un diritto sacrosanto”.