Uccide ex a martellate, l’ex calciatore del Foligno non risponde al gip e rimane in carcere

Contro il 26enne la donna aveva sporto denuncia per stalking circa un mese fa. L’uomo, infatti, avrebbe avuto atteggiamenti ossessivi nei confronti di Alessandra Matteuzzi, pretendendo da lei – visto che non vivevano vicini – video ogni 10 minuti. Ma per colpa di alcune persone in ferie – è emerso nelle ultime ore – non erano stati al momento presi provvedimenti di alcun tipo nei confronti del giovane. Una vicenda su cui il ministero della Giustizia vuole vederci chiaro, tanto che il ministro Cartabia ha chiesto accertamenti in merito.

Negli ultimi giorni c’era stato un riavvicinamento tra Alessandra Matteuzzi e Giovanni Padovani, come raccontato anche dalla sorella della vittima. Fino a quando il calciatore l’ha aspettata sotto casa con un martello, aggredendola ferocemente e uccidendola in modo cruento.