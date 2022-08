Ex Falchetto uccide a martellate l’ex fidanzata

La vittima aveva denunciato l'ex per stalking

E’ un ex Falchetto il calciatore arrestato a Bologna per l’omicidio della compagna, Alessandra Matteuzzi. Si tratta dell’ex difensore centrale del Foligno, Giovanni Padovani. Stando alla ricostruzione delle Forze dell’ordine, l’omicidio è avvenuto martedì. Padovani, 27 anni, è arrivato in aereo dalla Sicilia ed è andato ad aspettare sotto casa l’ex compagna. Lì l’avrebbe uccisa a martellate. La donna è stata trovata a terra in una pozza di sangue.

La vittima aveva già denunciato l’ex compagno. Padovani, originario di Senigallia, era un giocatore attratto dal mondo dello spettacolo. Quest’anno Padovani era stato assoldato dal Caltanissetta.