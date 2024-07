Ubriaco, spruzza spray al peperoncino e minaccia il titolare del locale col machete

La furia del 22enne tunisino senza un apparente motivo

Ubriaco, ha spruzzato spray al peperoncino addosso al titolare del locale e poi lo ha minacciato di morte con un machete estratto dalla custodia.

Il 22enne tunisino, già gravato da numerosi precedenti, è stato denunciato dai poliziotti, accorsi nel locale, per i reati di minacce aggravate e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offender.

L’aggressione sarebbe avvenuta senza un motivo. Il proprietario del locale, intimorito dalle minacce del giovane, ha richiesto l’intervento della polizia di Stato, mettendo in fuga il giovane.

Gli agenti della Squadra Volante, constatato che la vittima non necessitava dell’intervento dei sanitari, hanno raccolto tutte le informazioni utili al rintraccio dell’uomo che, in poco tempo, è stato localizzato e sottoposto a controllo. Gli accertamenti condotti sul posto hanno consentito agli operatori di ritrovare, grazie anche alle dichiarazioni di un testimone, all’interno di un cestino dell’immondizia posto nei paraggi, un machete, lungo oltre 45 cm, e una bomboletta di spray al peperoncino, verosimilmente gli stessi oggetti utilizzati dall’uomo per minacciare la vittima.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il 22enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di minacce aggravate e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.