Ubriaco si avvicina a ragazzine, parapiglia coi genitori che lo allontanano: uno rimane ferito - Tuttoggi.info

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Ubriaco si avvicina a ragazzine, parapiglia coi genitori che lo allontanano: uno rimane ferito

Sara Fratepietro

Ubriaco si avvicina a ragazzine, parapiglia coi genitori che lo allontanano: uno rimane ferito

Mar, 14/07/2026 - 09:10

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Parapiglia nella serata di lunedì nella frazione di San Giacomo di Spoleto, dove sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, guidati dal capitano Marco Rotondi, e un’ambulanza del 118 per soccorrere un uomo che è rimasto ferito.

I fatti, secondo quanto ricostruito, sono avvenuti intorno alle 21.40, quando un uomo, uno spoletino visibilmente ubriaco e già noto alle forze dell’ordine per episodi di ubriachezza molesta, si è avvicinato a due ragazzine sedute nella zona dei giardinetti. L’uomo avrebbe tentato un approccio verbale con loro, venendo subito notato dai genitori delle minori che si sono avvicinate per allontanare l’ubriaco.

Ne è nato un parapiglia, con un papà che avrebbe cercato di separare l’ubriaco da un altro papà. In quei concitati momenti, mentre sul posto stava già arrivando una pattuglia dei carabinieri, uno dei genitori è caduto rovinosamente in terra, riportando dei traumi che hanno reso necessario il trasporto dell’uomo in ospedale per accertamenti.

Sul posto, come detto, i militari dell’Arma, che hanno provveduto a calmare gli animi. Nessun provvedimento al momento a carico dell’ubriaco che avrebbe scatenato il parapiglia, in attesa di eventuali querele.

(foto di repertorio)

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