Ubriaco, litiga col titolare del locale e aggredisce i carabinieri: arrestato

Giunti sul posto, gli equipaggi hanno trovato, ancora intenti a discutere animatamente, il gestore del locale ed il giovane, un colombiano. Il primo, a causa del forte stato di agitazione, ha avvertito anche un lieve malore, necessitando di cure mediche sul posto. Lo straniero, in evidente stato di alterazione alcolica, si mostrava fin da subito poco collaborativo nei confronti dei carabinieri, adottando una condotta via via sempre più aggressiva.

Nonostante i ripetuti inviti a calmarsi e fornire le proprie generalità, il giovane inveiva contro i militari, tentando di aggredirli e ingaggiando una breve colluttazione, nella quale riportava lievi lesioni uno degli militari. L’uomo è stato così dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Perugia. L’autorità giudiziaria, in mattinata, ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma.