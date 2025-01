Ubriaco in auto danneggia vetture parcheggiate, 64enne denunciato - Tuttoggi.info

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio volti a garantire la sicurezza dei cittadini, il contrasto all’illegalità ed il rispetto delle norme del Codice della Strada svolti dai militari della Compagnia Carabinieri di Orvieto, nella serata del 17 gennaio scorso, anche grazie alla fattiva collaborazione di alcuni privati cittadini, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 64enne residente nel comprensorio.

L’uomo, alla guida di un’autovettura, aveva danneggiato alcuni veicoli nel parcheggio di un supermercato: fermato e sottoposto a controllo, è risultato avere un tasso alcolico superiore di oltre tre volte ai limiti di legge. Per lui, oltre alla denuncia, è scattato il ritiro della patente di guida ed il sequestro del mezzo.