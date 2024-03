Ubriaco e ferito viene portato in ospedale e picchia l'infermiere che lo soccorre: denunciato - Tuttoggi.info

Ancora un operatore sanitario aggredito in Umbria, dove secondo i dati forniti dall’assessore Coletto nel 2022 ci sono state 150 aggressioni in Umbria nel 2022, quasi una ogni due giorni, spesso ai danni di infermieri.

Il nuovo caso arriva da Assisi, dove lo scorso fine settimana, a seguito di segnalazione al Numero Unico di Emergenza Europeo, gli agenti della polizia di Stato del locale commissariato hanno denunciato un cittadino italiano, di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di percosse aggravate ai danni di un operatore sanitario.

I poliziotti, giunti presso il locale nosocomio, hanno appreso che il 38enne era stato soccorso dal personale del 118, poiché trovato riverso a terra con una ferita alla testa, verosimilmente causata da una caduta accidentale dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. Accompagnato in Ospedale per le cure del caso, l’uomo, improvvisamente, ha iniziato ad agitarsi, percuotendo al volto l’infermiere che si è adoperato per contenerlo. Gli operatori, a quel punto, dopo aver riportato il 38enne alla calma, constatato che lo stesso ha rifiutato le cure dei sanitari, lo hanno denunciato per il reato di percosse aggravate.