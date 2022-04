Ubriaco contromano sulla E45, tragedia sfiorata

L'uomo, uno straniero di 65 anni, non riusciva a reggersi in piedi per quanto aveva bevuto | Lunga fila nel tratto tra Lidardo e Ponte Felcino

Ubriaco contromano con l’auto sulla E45. Tragedia sfiorata nel tratto tra le uscite di Lidarno e Ponte Felcino, in direzione Cesena. Dopo la segnalazione dell’auto che procedeva contromano in modo incerto, la polizia di Stato è intervenuta, bloccando il traffico. Gli agenti sono infatti riusciti a raggiungere la testa dell’incolonnamento e dopo essersi posti al centro della carreggiata, hanno rallentato progressivamente la velocità facendo arrestare il traffico in totale sicurezza.

Mentre l’autista della Volante ha creato una barriera di sicurezza interponendo l’auto di servizio a protezione della lunga colonna di veicoli fermi sulla carreggiata, un altro poliziotto si è avvicinato al veicolo, che procedeva a velocità ridotta, e con prontezza è riuscito ad aprire lo sportello del lato guidatore e ad arrestare la marcia.

Il conducente, identificato come un cittadino straniero – classe 1957 – è risultato in evidente stato di ebrezza alcolica, tanto da non riuscire a mantenersi in equilibrio una volta fatto scendere dall’auto.

Dopo aver liberato in sicurezza la carreggiata e riaperto il traffico veicolare, gli agenti hanno accompagnato il 65enne in Questura per le procedure di rito. All’uomo è stata contestata la guida in stato di ebbrezza (art. 186 del Codice della Strada) che ha fatto scattare il ritiro della patente, nonché la guida con senso di marcia invertito (art. 176 del Codice della Strada). Al 65enne è stata ritirata anche la carta di circolazione con fermo amministrativo del veicolo.

Un intervento altamente pericoloso che gli agenti della Squadra Volante hanno gestito con lucidità e coraggio, salvaguardando l’incolumità di tutti gli utenti della strada che, in condizioni di scarsa visibilità notturna, stavano percorrendo la Statale.