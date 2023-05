Guida ubriaco e imbocca contromano la Foligno – Civitanova

All'uomo, che si è rifiutato di sottoporsi al test, ritirata la patente

Guidava ubriaco e ha imboccato contromano la SS77. Intervento martedì notte della sezione Polizia stradale di Foligno all’interno della galleria “Cupigliolo”, dove l’auto contromano era stata segnata e dove si è era fermata in panne, nella corsia di sorpasso. Gli agenti della Polizia Stradale, portatisi immediatamente sul posto, hanno segnalato il veicolo in avaria, rallentando il traffico in totale sicurezza, evitando possibili incidenti.

Le sanzioni

Dopo essersi sincerati delle condizioni di salute del conducente – apparso in palese stato di ebbrezza – gli agenti lo hanno identificato e invitato a sottoporsi alla prova dell’etilometro. L’uomo però si è sottratto al test. Per questo motivo, al termine delle attività di rito, per il conducente è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro della patente, al fermo amministrativo del veicolo e alla sanzione per guida con senso di marcia invertito (articolo 176 del Codice della Strada). A quel punto, dopo aver fatto rimuovere l’auto, gli operatori hanno liberato la carreggiata e riaperto il traffico veicolare. Un intervento altamente pericoloso che gli agenti della Polizia Stradale hanno gestito con lucidità e professionalità, salvaguardando l’incolumità di tutti gli utenti della strada che, in condizioni di scarsa visibilità, stavano percorrendo la galleria.