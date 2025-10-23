 Ubriaco cade dal ballatoio: soccorso dal 118 e dai carabinieri - Tuttoggi.info
Ubriaco cade dal ballatoio: soccorso dal 118 e dai carabinieri

Redazione

Gio, 23/10/2025 - 12:59

Nelle prime ore di giovedì mattina i Carabinieri della Compagnia di Perugia sono intervenuti in via Cortonese, nei pressi del “Broletto”, a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112 dal Servizio sanitario 118, allertato da un passante per la presenza di un uomo riverso sul manto stradale in stato di semi incoscienza e con una evidente ferita alla testa.

La persona, un cittadino ecuadoriano, 31enne, è stato immediatamente soccorso e trasportato presso il locale Pronto Soccorso, dove non risulta in pericolo di vita.

Dai primi accertamenti, supportati anche dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza urbana, è emerso che l’evento sarebbe riconducibile a una caduta dal ballatoio di un edificio sovrastante, avvenuta intorno alle ore 00:40, per cause tuttora in corso di accertamento. L’interessato è stato colto in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici.

Sono in corso ulteriori approfondimenti da parte dei Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Perugia, per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

