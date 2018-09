Ubriachi e abusivi, ecco dove non saranno tollerati

Decoro urbano, ecco le aree di Perugia dove non saranno tollerate sporcizia, atteggiamenti molesti o attività comunque inappropriate. La Giunta ha integrato il regolamento di polizia urbana (in applicazione del decreto sul Daspo urbano) accogliendo le indicazioni della Prefettura per una più puntuale indicazione delle zone a tolleranza zero.

I luoghi della città il cui decoro deve essere sottoposto a tutela, in particolare, tali sono:

– l’area del Centro Storico della città, per la sua bellezza e ricchezza artistica e architettonica, attrattiva per i numerosi turisti che visitano Perugia via Alessi – piazza Alfani – piazza Ansidei – via Baglioni – via Baldeschi – via Baldo – via Bartolo – via Battisti – via Bonazzi – via Boncambi – via Bontempi – via Calderini – via Cartolari – piazza Cavallotti – Corso Cavour – piazza Danti – via Danzetta – via Fabretti – via Fani – via Floramonti – via del Forte – piazza Fortebraccio – Corso Garibaldi – via Grecchi – viale Indipendenza – piazza IV Novembre – piazza Italia – Largo della Libertà – via della Luna – piazza Lupattelli – via Maestà delle Volte -via Marzia – via Mazzini – piazza Matteotti – piazza Michelotti – piazza Morlacchi – via Oberdan – piazza Piccinino – via Pinturicchio – Largo Porta Pesa – via dei Priori – via delle Prome – piazza della Repubblica – via U. Rocchi – via del Roscetto – piazza Rossi Scotti – via S. Ercolano – via S. Francesco – piazza S. Francesco – via Scura – via del Sole – via della Sposa – via della Stella – via delle Streghe – via dello Struzzo – via del Tempio – piazza dell’Università – Corso Vannucci – via della Viola – Borgo XX Giugno;

– i percorsi pedonali con scale mobili di accesso al Centro Storico della città (collegamento piazza Partigiani/piazza Italia – collegamento piazzale della Cupa/via dei Priori – collegamento piazzale Europa/corso Cavour);

– le aree urbane adibite a verde pubblico, frequentate da famiglie, bambini e anziani che devono poter fruire di tali spazi in piena sicurezza (Parco Cortonese/Chico Mendez –Parco di Montegrillo – Parco di Ponte S. Giovanni – Parco della Pescaia/Verbanella – Parco di Pian di Massiano – Area verde dei Rimbocchi/S. Galigano – Parco di Porta S. Angelo – Parco di . Anna – Parco delle Foibe – Giardini Carducci – Parco della Cupa – Giardini del Frontone – Parco del Pincetto – Giardino Piazza S. Francesco al Prato – Giardini S. Giuliana – Giardini di S. Ercolano – Area verde via Cestellini via Grieco loc. Ponte S. Giovanni (Ponteland) – Area verde Piazza Bellini via Giacanelli loc. Ponte S. Giovanni – Area verde Bellocchio compresa tra via M. dei Lager e via del Macello – Area verde via Diaz – Area verde di Santa Lucia “Ex Laghetto” insistente lungo via Duranti – Area verde di via Ariosto ( Aretino) – Bosco Didattico di Ponte Felcino – Area verde di via Cimarosa loc. S. Sisto – Area verde di via S. Quirico – Area Verde Canapina – Area verde via Venanti;

– l’area di allestimento della tradizionale Fiera dei Morti, compresi i parcheggi limitrofi piazzale Mazzetti – piazzale Umbria Jazz – piazzale Martellini – piazzale dell’Imbattibilità – piazzale Caduti di Superga, nel periodo di svolgimento della manifestazione, ovvero dalle ore 00,00 del primo giorno alle ore 24.00 dell’ultimo giorno dell’evento;

– tutte le aree adiacenti le scuole di ogni ordine e grado, compresi i siti universitari, che devono essere preservati da comportamenti molesti e indecorosi in quanto volti ad ospitare bambini e ragazzi (per 100 metri da eventuale recinzione, o in mancanza, dal muro perimetrale degli stessi);

– infine, l’area limitrofa alla stazione ferroviaria Fontivegge compresi i sottopassi che ad essa conducono ovvero piazza Vittorio Veneto – via M. Angeloni, nel tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e l’intersezione con via Cortonese – via Cortonese, nel tratto compreso tra via Mario Angeloni e l’intersezione con via Case Bruciate – via Fontivegge – piazza Nuova– via Buitoni – via Settevalli, nel tratto compreso tra Piazza Vittorio Veneto e via Campo di Marte – via Sicilia – via del Macello;

Le sanzioni

Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro con ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, a carico di chiunque ponga in essere condotte che impediscano l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture (ad esempio la ferrovia) in violazione di divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti. L’ordine di allontanamento vale anche per i casi di ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico, di atti contrari alla pubblica decenza in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché per l’esercizio abusivo del commercio su aree pubbliche e per i parcheggiatori abusivi.

L’ordine di allontanamento, impartito dall’organo accertatore, cessa l’efficacia trascorse 48 ore dall’accertamento del fatto e la sua violazione è soggetta alla suddetta sanzione amministrativa pecuniaria, aumentata del doppio. Nei casi di reiterazione, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di accesso ad una o più delle aree individuate.

Il consigliere De Vincenzi aveva chiesto chiarimenti sul mancato inserimento tra le aree tutelate di asili così come di impianti sportivi e cimiteri; la comandante Vitali ha spiegato che essi non sono previsti nel decreto e il regolamento comunale deve attenersi strettamente a quanto da esso previsto, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di un atto che è fortemente incidente sulla libertà personale.

