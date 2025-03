Ubriachi alla guida, ritirate 4 patenti - Tuttoggi.info

Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato nella provincia di Terni, concentrati in particolar modo nelle vicinanze dei locali notturni e nei pressi del centro cittadino della città di Terni e presso il territorio del comune di Narni, per prevenire le cosiddette stragi del sabato sera.

40 persone controllate dalla Polizia

Nella notte di sabato 22 marzo la Polizia Stradale di Terni ha controllato 40 conducenti, utilizzando l’etilometro per verificare il tasso alcolemico durante la guida, ed il precursore in dotazione come prova preliminare per l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4 patenti ritirare

Quattro gli automobilisti che si sono visti ritirare la patente per guida in stato di ebrezza alcolica, di cui uno è stato deferito alla locale Procura della Repubblica per essere risultato positivo per un valore compreso tra 0.80 e fino a 1.50 g/l. Durante i controlli sono state elevate anche altre sanzioni per ulteriori violazioni del Codice della Strada tra le quali una per aver circolato con vettura priva della regolare revisione periodica e non aver indossato le cinture di sicurezza.