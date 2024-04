Twinkl Italia e Liberi dalla Plastica lanciano la “Giornata Senza Plastica” per la Giornata della Terra 2024 - Tuttoggi.info

Quest'anno, con il tema "Pianeta Vs Plastica", l’obiettivo è informare e sensibilizzare sull'inquinamento da plastica

In occasione della Giornata della Terra 2024, Twinkl Italia, in collaborazione con Liberi dalla Plastica, è orgogliosa di annunciare l’iniziativa “Una Giornata Senza Plastica”. Quest’anno, con il tema “Pianeta Vs Plastica”, l’obiettivo è informare e sensibilizzare sull’inquinamento da plastica, una delle maggiori minacce per i nostri ecosistemi e la salute del nostro pianeta.

L’attività di quest’anno consiste in un gioco educativo e un foglio personalizzabile per le scuole scaricabili gratuitamente sul sito di Twinkl. Il gioco comprende 45 carte di azioni e oggetti sostenibili e non sostenibili per il pianeta. Ogni carta ha la rispettiva spiegazione. I bambini dovranno decidere se ciò che è rappresentato è buono o meno per il pianeta. “Come immagini una giornata senza plastica?” per rispondere a questa domanda i bambini dovranno liberare la fantasia, rappresentando potenziali sostituti della plastica sul foglio messo a disposizione. Tutti i lavori saranno caricati sul form dalle insegnanti ed esposti in una mostra virtuale e la classe più votata riceverà un abbonamento annuale a Twinkl e un premio sorpresa.

Trattare questi argomenti a scuola è estremamente importante in Italia, il secondo più grande produttore di rifiuti plastici in Europa, la cui produzione annuale di rifiuti di plastica pro capite ammonta a 55 kg per persona all’anno.

Come segnalato dall’infografica 1, l’Italia si trova al 12° posto tra i paesi che producono più rifiuti di plastica – 3° in Europa – ed è classificata come un paese “sovraccaricatore”. I sovraccaricatori sono grandi produttori di rifiuti di plastica, che esportano una quantità significativa dei loro rifiuti in altri paesi, causando disagi nella loro gestione dei rifiuti.

Questa iniziativa cerca di ridurre l’uso eccessivo quotidiano della plastica attraverso la sensibilizzazione e l’educazione. ”Una Giornata Senza Plastica” intende stimolare un cambiamento nei comportamenti quotidiani, incoraggiando pratiche più sostenibili a livello individuale e collettivo. Inoltre, grazie alle collaborazioni e ai materiali forniti dalle associazioni “Liberi dalla Plastica”, “Plastic Free”, “Marevivo” ed “Eticoscienza” il sito di Twinkl è stato arricchito con una vasta gamma di risorse gratuite e contenuti educativi a tema ecologia per gli insegnanti.

In aggiunta a queste risorse, Twinkl Italia ha coinvolto insegnanti ed educatrici esperte del settore per promuovere la “Giornata Senza Plastica” anche attraverso i canali social. Attraverso i contenuti creati da insegnanti specializzati e numerose risorse gratuite, si cerca di incentivare la partecipazione attiva da parte dell’intera comunità educativa.

“Quest’anno, vogliamo andare oltre la semplice sensibilizzazione; vogliamo compiere azioni concrete che possano avere impatto duraturo sul nostro ambiente,” dichiara L. A. Country Manager del Team Italia. “La collaborazione con esperti del settore e l’uso dei canali social sono fondamentali per raggiungere questo obiettivo. Siamo entusiasti di vedere come insegnanti, studenti e comunità risponderanno a questo appello”

Per riflettere sull’impatto dell’uso della plastica sul nostro pianeta, riportato dalle statistiche dell’infografica 2, Twinkl invita insegnanti ed educatori a partecipare attivamente alla “Giornata Senza Plastica” ed esplorare le numerose risorse disponibili sul sito web, per apprendere come ciascuno di noi può contribuire a fare la differenza.

Twinkl continua a raggiungere scuole, insegnanti e genitori e tutori in Italia per fornire supporto nel processo di insegnamento e apprendimento.