Tutto pronto per il Festival UmbriaCON 2025: fumetti, spettacoli, giochi e ospiti internazionali - Tuttoggi.info

L’Umbria apre il 2025 con UmbriaCON il grande Festival Comics Arts & Games, già sotto i riflettori di tutti gli appassionati di fumetti, giochi da tavolo, videogiochi, cosplay e cultura nerd. È stata presentato il programma della 2° edizione del Festival Comics Arts & Games, che si terrà a Bastia Umbra dal 16 al 19 gennaio 2025 presso il centro Umbriafiere con un salto di qualità, raddoppiando i giorni di apertura e diventando Festival internazionale. Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci, l’assessore alla cultura Paolo Ansideri, il presidente di Umbriafiere Stefano Ansideri e il direttore artistico Federico Piermaria di Fidelio srl.

Umbriafiere si popolerà di cosplayer, autori, disegnatori e giocatori provenienti da tutta Italia e dal mondo per quattro giorni all’insegna della creatività, del divertimento e della fantasia. Il ricco programma prevede spettacoli, eventi, esibizioni dal vivo, mostre, workshop, attività ludiche e tanti stand espositivi. A darsi appuntamento all’Umbriafiere saranno prestigiosi artisti mondiali del settore, come John Romita Jr., Gabriele Dell’Otto, Darick Robertson, Glenn Fabry, Giorgio Cavazzano, l’attore Jason Isaacs che ha interpretato Lucius Malfoy in Harry Potter, Cristina D’Avena + Gem Boys, Giorgio Vanni e i Figli di Goku, i NanoWar of Steel, Giulio Rincione (autore della cover 2025 dell’evento), gli youtuber Cavernadiplatone, Fraffrog, Cicciogamer, Federic92ita, Danilo Bertazzi (Tonio Cartonio), Giovanni Muciaccia, Lorenzo Branchetti, lo chef Giorgione e tanti altri ospiti. UmbriaCON sarà un’avventura in cui vale la pena esserci.

UmbriaCON è Duble-UP: raddoppiati giorni, spazi ed eventi

«Questa seconda edizione è stata intitolata “Double-Up” proprio perché il Festival è raddoppiato in ogni aspetto, dai giorni agli spazi, dagli ospiti agli eventi – sottolinea Federico Piermaria, direttore artistico di UmbriaCON e responsabile della Fidelio srl di Bastia Umbra, ente specializzato in fiere del fumetto. -. La volontà è stata portare in Umbria grandi nomi, iniziative di qualità e opportunità di divertimento e di cultura per tutto ciò che riguarda il mondo dei comics, dei games, del fantastico e dell’intrattenimento multimediale. In prevendita sono stati acquistati già il triplo dei biglietti rispetto allo stesso periodo nello scorso anno e questo dimostra la grande attesa dell’evento. La seconda edizione di UmbriaCON sarà assolutamente sorprendente per tutti, giovani e meno giovani, appassionati di ogni età e famiglie. Perché la vita è piuttosto noiosa senza UmbriaCON!».

Quattro giorni di spettacoli, musica, giochi e mostre

C’è già grande attesa per il concerto di apertura “Aspettando UmbriaCON” di giovedì 16 gennaio: a salire sul palco saranno gli acclamati Elio e le Storie Tese, simbolo della musica italiana, amata da generazioni per il suo geniale mix di ironia, virtuosismo e originalità. In questa speciale apertura, dedicata unicamente al Padiglione Spettacolo (comprendente anche l’area Food), si potrà assistere all’unica tappa invernale della band cult della musica italiana capitanata da Stefano “Elio” Belisari. Sarà l’occasione per rivivere i loro grandi successi, dal primo album “Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu” al più recente “Arrivedorci”.

Molte le novità che caratterizzano la seconda edizione. La location presso Umbriafiere è ampliata per offrire un’esperienza ancora più completa e coinvolgente ai visitatori: l’Area Arte e l’Area Creatività dedicate alle mostre e agli artisti, i tre padiglioni principali Comics, Games e Spettacolo e una rinnovata Area Food, dove gustare una vasta selezione di delizie culinarie. Novità assoluta per UmbriaCON, il festival ospiterà una Tattoo Area con la partecipazione di alcuni importanti tatuatori del settore per vivere un’esperienza unica. Durante il Festival, i fan potranno assistere a panel, sessioni di firma copie e momenti di incontro con i loro beniamini, dall’universo di Star Wars a quello degli eroi Marvel e DC, passando per i mondi fantasy del Signore degli Anelli e del Trono di Spade. Un’occasione imperdibile per chi li segue su web e social e desidera conoscerli dal vivo.

UmbriaCON è organizzato da Fidelio srl di Bastia Umbra a UmbriaFiere, in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra, con il patrocinio del Comune di Assisi e del Comune di Perugia.

Il Festival UmbriaCON sarà aperto nella giornata di giovedì dalle 18 alle 23, mentre dal venerdì alla domenica dalle 9.30 alle 19.30. Solo il padiglione spettacolo rimarrà aperto ogni sera fino alle ore 23. I biglietti d’accesso sono disponibili sul sito umbriacon.com nella formula di biglietto singolo, pass di 2-3-4 giorni, con gratuità fino a 6 anni e per categorie specifiche.

L’immagine ufficiale di UmbriaCON 2025 è opera dell’acclamato artista internazionale Giulio Rincione, vero maestro del fumetto contemporaneo, con il suo stile unico e riconoscibile. L’opera di Rincione è ispirata alle atmosfere e ai misteriosi vicoli dei borghi e città dell’Umbria, d’un tratto austeri e angusti e poi d’improvviso pieni di luce e di contrasti cromatici, dove si avvia una candida figura femminile. Atmosfere forti che catapultano in altre epoche, in mondi fantastici e nascosti.

Per informazioni sull’evento: www.umbriacon.com

Luogo: Umbriafiere, Piazza Moncada, 4, BASTIA, PERUGIA, UMBRIA