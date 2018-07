Tutto pronto a Nocera Umbra per il “Genesis Day 2018”

Come special guest per il gran finale è atteso anche un vero Genesis, Ray Wilson, e nella prima delle due sole tappe italiane estive del tour europeo dell’ultimo cantante dei Genesis.

Tutto è pronto però intanto per la tre giorni in cui ci si potrà immergere nella musica dei Genesis e nel segno della solidarietà. Dopo gli eventi di Bevagna, Assisi, e Nocera Umbra degli anni scorsi, continua la vocazione “genesisiana” dell’Umbria.

Sarà ancora Nocera Umbra, visto il successo dello scorso anno, ad ospitare la quarta edizione del ‘Genesis Day’: una tre giorni, in programma il 20-21-22 luglio 2018, dedicata esclusivamente ai Genesis e alla loro straordinaria parabola artistica. Affermatisi all’interno del movimento del “progressive rock”, con milioni di dischi venduti in tutto il mondo, sono considerati uno dei gruppi più importanti ed innovativi della storia della musica.

Cinque concerti in tre giorni, divisi tra la centrale piazza Caprera e i giardini di Nocera Umbra, per la gioia di fan e appassionati. L’evento del Genesis Day ha inoltre l’ambizione di proporsi come il motore che possa contribuire a rimettere in moto le ambizioni e le velleità di Nocera Umbra e dei suoi abitanti, aiutando e promuovendo attivamente tutto il tessuto sociale e turistico del territorio. I concerti saranno ad ingresso gratuito ma il ricavato delle offerte dei fan sarà devoluto in beneficenza alle associazioni Io Posso e Aism per poter aiutare in modo concreto anche chi è meno fortunato.

Programma

Partecipare al Genesis Day significa quindi potersi regalare un week-end all’insegna della migliore musica, della solidarietà, del buon cibo e del relax nel cuore dell’Umbria. “Promuovere il territorio, promuovere l’enogastronomia, far conoscere la propria storia e la propria arte, passando per la promozione della musica Genesis e di tutti quelli che la amano – spiegano gli organizzatori – è stata l’idea che ha dato un nuovo impulso al Genesis Day”.

Dall’incontro dei fan dei Genesis con la Proloco Nocera Umbra e con il Comune “è nata così l’ambizione di andare oltre, lanciare una sfida, alzare ‘l’asticella organizzativa’ per quello che è stato, fino ad ora, il palinsesto artistico”. Quest’anno, infatti, sono stati inseriti nel calendario del GDAY 2018 il cantante dell’ultimo periodo discografico dei Genesis, nella prima delle due sole tappe italiane del suo tour europeo 2018, Ray Wilson (il 22 luglio sarà accompagnato dalla band Notturno Concertante).

Inoltre, a conferma della veste internazionale che caratterizza l’evento di quest’anno, ci saranno i Jazznesis (Jaume Vilaseca Quartet) di Barcellona il 20 luglio (la musica dei Genesis in chiave jazz), i Carpet Crawlers di Liverpool e gli italianissimi Gabriel Knight il 21 luglio. E non è ancora tutto: nell’ultimo giorno del Genesis Day 2018 ci sarà anche Richard Macphail, soprannominato “il sesto Genesis” nonché amico ed ex road manager della band, che presenterà il suo ultimo libro sui Genesis ed in prima italiana.

Sempre il 22 luglio alle 17.30 in concerto anche i Ladri di Carrozzelle. Durante il Genesis Day ci saranno convenzioni con strutture turistiche per il pernottamento, gite ai musei del territorio, degustazioni dei prodotti enogastronomici. Una tre giorni totalmente dedicata alla musica dei GENESIS ma anche alla riscoperta della cultura e della cucina locale e umbra.

Origini del Genesis Day

L’Italia è stato il primo paese a decretare il successo dei Genesis, nei primi anni ’70. Questo ha creato tra la band ed il nostro Paese un indissolubile rapporto di affetto, che rivive ancora oggi nell’entusiasmo con cui i fan accolgono i concerti delle diverse “Tribute Band” su tutto il territorio nazionale, accorrendo da ogni dove per assistervi. Ogni band ha un suo pubblico di affezionati, che la segue abitualmente nei concerti, nel quale si condivide la passione per i Genesis.

Nascono così primi gruppi Facebook con cui i fan si tengono in contatto fra loro e condividono on-line le proprie passioni. Grazie ai Social prende forma, nei fan, l’idea di organizzare un raduno in una cittadina del centro Italia, così da essere equidistante un po’ da tutti, abbinandoci per l’occasione anche dei concerti di Tribute Band italiane.

Questo primo incontro avviene in un bellissimo borgo dell’Umbria: Bevagna, il 19 settembre del 2015 e viene battezzato Genesis Day. A Bevagna suonano fin dal primo pomeriggio: Francesco Gazzarra – Rivisitazione dei Genesis per Piano solo, Real Dream , Dusk e B@nd , Anyway e special guest: Bernardo Lanzetti (ex cantante della PFM); è un grandissimo successo di presenze, al punto che si decide di ripetere l’esperienza anche nell’anno successivo ad Assisi l’1 e 2 luglio, in cui suonano: Van Wagner , Dancing Knight , Supper’s Ready, D.I.Y Peter Gabriel Tribute Band, special guest: Armando Gallo (primo fotografo ufficiale dei Genesis ) e Richard Macphail, “sesto Genesis” nonché ex road manager dei Genesis.

Nel 2017, dall’incontro con la Proloco di Nocera Umbra, il Genesis Day diventa una tre giorni in cui si vive totalmente immersi nella musica Genesis. Gli artisti che si avvicendano sono: GGP – Genesis Guitar Project con una rivisitazione del repertorio della band britannica, in un quartetto di chitarre acustiche e voci, a seguire le band dei Mad Men Moon di Napoli, Get’em out di Milano e gli Estro di Roma. Tutti i concerti sono sempre stati ad ingresso gratuito.

