Tutto pronto a Marsciano per il Premio Nestore 2019 - Tuttoggi

Appuntamento a lunedì 20 gennaio 2020 con l’edizione 2019 del Premio Nestore, durante la quale saranno assegnati riconoscimenti agli atleti e alle società sportive del territorio comunale e regionale che hanno conseguito importanti risultati nell’anno appena concluso. L’evento, che sarà aperto dai saluti del sindaco di Marsciano Francesca Mele, si terrà a partire dalle ore 21.00 presso il Teatro Concordia di Marsciano. L’ingresso è libero ma sarà possibile fare offerte il cui ricavato sarà devoluto all’associazione AVIS Marsciano.

Tra gli ospiti, insieme al giornalista sportivo Riccardo Cucchi, la perugina Deborah Broccolini, campionessa automobilistica italiana di cronoscalata e gli atleti umbri Marta Rizzo (tennis) e Stefano Selva (tiro con l’arco) che hanno fatto parte lo scorso agosto della nazionale italiana che ha preso parte ai giochi mondiali per atleti trapiantati a Newcastle, laureandosi, nelle rispettive discipline, campioni del mondo.

Il Premio regionale lo vince Wealth Planet Bartoccini Fortinfissi Perugia (pallavolo) e il Perugia Calcio Femminile Juniores, mentre il Premio comunale va alla Nestor Calcio 1904 e alla squadra Giovani Schiavo Casalina Calcio. Il Premio Intercomunale se lo aggiudica Stefano Romano (karate) e Olimpia Collepepe Pantalla Allievi e Giovanissimi (calcio).

Il Premio Sandro Ciotti, riservato al giornalismo sportivo, andrà a Manuel Codignoni. Per il mondo arbitrale il Premio Nestore “Franco Delli Guanti” sarà assegnato agli assistenti Jacopo Vagnetti e Mohamed Ben Boubaker, all’arbitro di calcio a 11 Daniele Cravotta e all’arbitro di calcio a 5 Letizia Puzzonia. Si sono aggiudicati il Premio Giovani la Nestor Calcio 1904 Juniores e la Pallavolo Media Umbria Under 16. Menzioni speciali saranno assegnate a Nestor Basket 1970-2020, Filippo Marietti, Michela Angori e Silvia Ciferri per il mondo del calcio, e Giulia Gierek per la pallavolo.

Infine, torna anche quest’anno il Premio Amarcord che celebrerà i ragazzi del ‘70 della Nestor.