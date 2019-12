Tutto pronto a Foligno per la Mostra dell’Istituto ‘Orfini’ su 25 anni di progetti grafici

Dal 6 al 15 dicembre sarà allestita una mostra nella corte di Palazzo Trinci per festeggiare il 25° anniversario dell’indirizzo grafico dell’Istituto Orfini. Verranno proposti quarantasei progetti, selezionati tra i più significativi lavori di grafica pubblicitaria dell’istituto scolastico. L’assessore all’istruzione, Paola De Bonis, ha messo in rilievo “la creatività” che ha caratterizzato questi progetti sottolineando che “hanno riguardato, nel tempo, anche la promozione di eventi come il Giro d’Italia e il festival della Scienza”.

La vicepreside, Elisabetta Bersano, ha evidenziato come questo indirizzo grafico si caratterizzi anche “come importante laboratorio in cui c’è grande sinergia tra i vari docenti”. I progetti in esposizione ripercorrono la storia dell’indirizzo grafico dell’Orfini, attivato nel 1995. Saranno presenti lavori di diverso tipo, dalle pubblicità commerciali fino alle campagne sociali. Nel corso dell’incontro di presentazione della mostra è stata sottolineata l’importanza delle collaborazioni con il territorio folignate, dagli enti pubblici fino alle associazioni come Avis, Caritas e Emergency, ma anche con privati che hanno mantenuto marchi e loghi realizzati dagli studenti dell’Istituto Orfini.

La mostra – l’inaugurazione ufficiale è prevista il 9 dicembre alle 10,30 a Palazzo Trinci – sarà aperta al pubblico dal 6 al 15 dicembre (tranne lunedì 9 dicembre) dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

