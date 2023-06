Turista derubata ad Assisi, borsa ritrovata dalla polizia - Tuttoggi.info

Ad aiutare le ricerche il gps del cellulare

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, a seguito di segnalazione di furto, hanno rinvenuto – nei pressi di un campeggio in via Eremo delle Carceri – una borsa che era stata rubata a una turista inglese in visita nella città serafica.

La donna, dopo essersi accorta del furto, aveva constatato, tramite il sistema di rilevamento GPS, che lo smartphone si trovava nei pressi dell’Eremo delle Carceri. Per questo motivo, dopo essersi portata sul luogo segnalato, aveva chiesto aiuto alla Polizia di Stato.

Agli agenti aveva spiegato che, all’interno della borsa, oltre al telefono, vi erano anche degli auricolari, documenti, contanti e carte di credito.

Dopo aver acquisito tutte le informazioni utili, gli operatori hanno effettuato un’attenta ricerca nei pressi del campeggio dove hanno rinvenuto la borsa con parte della refurtiva.

Una volta recuperata, gli agenti hanno contattato la turista per informarla del ritrovamento.

La donna si è poi recata presso gli uffici del Commissariato rientrando in possesso del telefono e di parte degli oggetti rubati – tra cui i documenti e alcune carte di credito.

Proseguono, intanto, le indagini finalizzate a individuare gli autori del furto.