“Turista” a Terni per spacciare droga, fermato dai carabinieri

Nella serata di mercoledì scorso i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno deferito in s.l.

Aveva un visto turistico per l’Italia il 24enne albanese, incensurato, denunciato dai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Terni per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Nel corso di un servizio di pattuglia, in via delle Terre Arnolfe i militari hanno fermato un autoveicolo, risultato poi a noleggio, il cui conducente, una volta identificato, ha destato immediatamente sospetto per il suo atteggiamento guardingo e per la sua provenienza.

Sottoposto a controllo approfondito, con perquisizione sia del giovane che del veicolo, i carabinieri hanno rinvenuto 4 dosi di cocaina, del peso complessivo di circa 3 grammi e la somma in contanti pari ad euro 1.200 in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Materiale tutto posto sotto sequestro.

Per il 24enne è scattata così la denuncia e la richiesta alla Questura dell’emissione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Terni.

