Turista a piedi sulla corsia di sorpasso della superstrada, multata

Dopo averla identificata come una cittadina australiana, classe 1951, la donna ha riferito agli agenti di essere in Umbria in vacanza e che, quel giorno, aveva deciso di recarsi da Cortona a Perugia per visitare la città. Inavvertitamente, però, aveva sbagliato strada e si era ritrovata lungo il raccordo. I poliziotti, a quel punto, dopo averla tranquillizzata ed essersi sincerati delle sue condizioni di salute, le hanno dato alcune informazioni per raggiungere la destinazione. La 72enne è stata poi sanzionata per la violazione del Codice della Strada che preclude ai pedoni di circolare a piedi lungo i raccordi autostradali.

(foto di repertorio)