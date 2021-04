Turismo Rurale e Oleoturismo, ora c'è il corso per diventare soggetti promotori - Tuttoggi

La Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria è soggetto promotoredel corso gratuito con tirocinio retribuito in aziendache darà la qualifica professionale

La Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria, associazione di promozione turistica, che dal 2004 si occupa di oleoturismo in Umbria grazie ad un importante progetto di marketing territoriale che vede coinvolti circa 100 soggetti tra organizzazioni, Comuni, Aziende Agricole, frantoi e strutture ricettive (ristorazione e ricettività rurale), è promotrice del corso gratuito di qualifica professionale per “Operatore per l’Accoglienza la Promozione dell’offerta turistica territoriale con specializzazione in Turismo Rurale”.

Caratteristiche del corso

Il corso per “Operatore per l’Accoglienza la Promozione dell’offerta turistica territoriale con specializzazione in Turismo Rurale” è gratuito e prevede un tirocinio retribuito in azienda o nelle organizzazioni del territorio che si occupano di accoglienza, turismo rurale, promozione turistica ed enogastronomica. Verranno formate figure professionali che possano operare presso strutture alberghiere e ricettive, oltre che in uffici di informazione e promozione turistica.

È previsto un percorso, con particolare specializzazione nel turismo rurale, vista la prevalente natura rurale del turismo in Umbria, che ne amplia le possibilità di impiego anche in imprese prettamente agricole, che svolgono o intendano svolgere attività di accoglienza, turismo e incoming. Le figure professionali formate, potranno infatti, diventare fondamentali anche all’interno dei luoghi di produzione dell’Olio e.v.o., soprattutto in Umbria, dove già da anni è in atto un percorso di integrazione, alla già strutturata offerta turistica dell’Umbria, delle visite dei luoghi di produzione e delle esperienze che si possono in frantoio, cantina e nei luoghi di produzione in generale, grazie alla guida di chi ogni giorno lavora a contatto con il mondo rurale e della produzione olearia e delle altre eccellenze territoriali.



Le iscrizioni al corso sono aperte fino al 30 giugno 2021 al link https://forma.azione.com/mod/page/view.php?id=181



Per maggiori informazioni

Associazione Strada dell’Olio Extravergine di Oliva Dop “Umbria”

info@stradaoliodopumbria.it – www.stradaoliodopumbria.it