Turismo Estate 2024: Cresciuti i pagamenti digitali in Italia - Tuttoggi.info

La crescita dei pagamenti digitali è stata particolarmente vivace negli ultimi tempi, anche in Italia. Un contributo notevole è dato dal settore turistico, con l’apporto decisivo dei pagamenti effettuati dai turisti stranieri. Ecco com’è andata questa estate.

Pagamenti senza contanti e turismo

In Italia il settore turistico ha avuto nel 2024 una crescita delle transazioni digitali di oltre il 24% rispetto al 2023, ma con un calo del 10% di quelle effettuate con carte internazionali.

I turisti che utilizzano maggiormente i pagamenti senza contante sono quelli provenienti dagli Stati Uniti, seguiti da inglesi e francesi. Gli importi pagati da cittadini stranieri sono mediamente più elevati di quelli pagati da italiani, ma è sempre più frequente il pagamento digitale anche per piccoli importi, sotto i 20 euro.

Tra le province italiane, la crescita più elevata dei pagamenti elettronici per il settore turistico si registra ad Ancona, con una percentuale di oltre il 75%. Le altre province crescono in maniera più contenuta, con percentuali tutte intorno al 35-40%.

Pagamenti digitali preferiti anche dagli italiani

Anche gli italiani hanno mostrato nel 2023 una sempre maggiore propensione ad abbandonare l’uso del contante a favore dei pagamenti digitali. La crescita ha infatti raggiunto il 14% su base annua. Solo il 38% dichiara attualmente una preferenza per l’uso del contante. L’aumento del numero di transazioni rispetto al valore dimostra inoltre l’utilizzo dei pagamenti elettronici anche per le piccole spese.

Questo spostamento generalizzato verso gli strumenti di pagamento alternativi al contante riflette anche la semplificazione e la sicurezza delle procedure. I pagamenti digitali sono sempre più preferiti per la loro comodità, velocità, e sicurezza. Offrono infatti maggiore garanzia contro furti, facilitano gli acquisti online e consentono di tenere traccia delle spese in modo più semplice. Inoltre, secondo un’indagine di Bankitalia, oggi i conti online costano molto meno di quelli tradizionali. Non è un caso che le aperture dei conti online siano aumentate moltissimo negli ultimi anni. Oggi si può individuare facilmente il miglior conto corrente online consultando le recensioni più affidabili. Nell’ambito di questa crescita, oltre alle carte di credito, sono molto popolari le carte prepagate, comode e sicure per gli acquisti online, non richiedendo l’apertura di un conto corrente.

La tradizionale predilezione degli italiani per i pagamenti in contanti sembra lasciare il passo a un utilizzo sempre più assiduo degli strumenti digitali. Questo cambiamento può essere dovuto in gran parte alla sempre maggiore confidenza dei cittadini, di tutte le età, con il web e all’utilizzo generalizzato dello smartphone. Si fa tutto online, e quindi anche i pagamenti. D’altro canto è un modo per rispondere al problema sempre più diffuso della desertificazione bancaria, per cui sempre più località si trovano sprovviste di sportelli.