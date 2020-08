Turismo a Todi, dal weekend di Ferragosto disponibile una nuova App - Tuttoggi

A partire dal weekend appena trascorso, Todi ha una nuova App che consente a turisti e visitatori di organizzare al meglio i loro soggiorni nella nostra Città, e di godersi al meglio tutte le bellezze di Todi.

Il progetto proposto da Coop Culture subito dopo l’emergenza Covid, ed approvato dall’Amministrazione Comunale è stato realizzato in poche settimane e si prefigge di dare ulteriore slancio ai flussi turistici, che quest’anno si stanno rivelando davvero positivi anche al di sopra delle più ottimistiche previsioni.

Questa App, può essere scaricata in diversi modi, in modo da essere più fruibile possibile sia da chi è già a Todi, sia da chi programma la sua vacanza o il suo soggiorno nella nostra Città.

Quindi può essere scaricata nel normale App store che ognuno di noi ha nel suo telefonino con il nome di Audioculture, e poi cliccando sulla schermata Todi parte la visita, oppure, per chi si trova già in Città può essere utilizzata attraverso l’uso del QR Code che si trova in appositi grandi cartelli appena installati alla Consolazione, al parcheggio di Porta Orvietana e nell’ufficio di informazioni turistiche con la denominazione “Todi 4 You”

La App prevede la visita virtuale a 17 punti di interesse, poi implementabili in futuro, con un’audioguida che porta il turista nel cuore della bellezza dei monumenti e luoghi di cultura.

Questo ulteriore passo avanti nella programmazione turistica si va ad unire a tutte le altre iniziative già partite: spot televisivi, campagne di promozione attraverso grandi marchi italiani, il rinnovo totale del sito turistico della Città www.visitodi.eu .

Proprio il nuovo sito turistico della Città verrà presentato ad operatori, giornalisti, turisti e visitatori il prossimo 4 Settembre, alla presenza di tutte le istituzioni, nel corso di Todi Festival 2020.

L’ Amministrazione Comunale si dichiara molto soddisfatta per il pieno di turisti di questi giorni, che hanno visto Todi, nelle due settimane a cavallo di Ferragosto, realizzare il tutto esaurito tra alberghiero ed extra-alberghiero.