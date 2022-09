Tumori, intesa Lilt Usl Umbria per prevenzione e cure - Tuttoggi

Tumori, convenzione e progetto firmato da Lilt e Usl2. Potenziato il presidio di prevenzione oncologica nella provincia di Terni

Implementazione delle attività di prevenzione oncologica sul territorio del Distretto sanitario di Terni; diminuzione delle liste d’attesa per prestazioni diagnostiche-terapeutiche urgenti; facilitazione della diagnosi precoce dei principali tumori ad alto impatto sociale; riduzione dei costi economici e sociali; migliore integrazione tra servizi territoriali e terzo settore con facilità di accesso ai servizi clinico-diagnostici per la popolazione meno abbiente; conseguente migliore qualità ed aspettativa di vita per i pazienti. Con queste importanti finalità il direttore generale Massimo De Fino e la presidente Luigia Chirico hanno firmato la mattina del 16 settembre a Terni, nella sede centrale della Usl Umbria 2 in viale Bramante, un protocollo d’intesa tra l’azienda sanitaria e la Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, per la promozione di iniziative coordinate in ambito oncologico di educazione e prevenzione.

Tumori, sinergia Lilt e Usl

“Con questa convenzione – spiega il direttore generale della Usl Umbria 2 – abbiamo raccolto la disponibilità della Lilt, alla quale va il nostro più sentito ringraziamento, a promuovere attività comuni, sinergiche ed integrate con i nostri servizi con lo scopo di creare una rete capillare e diffusa per la prevenzione oncologica a tutti i livelli (SSN, Servizi territoriali e Terzo settore), favorire diagnosi più precoci dei tumori e innalzare sensibilmente l’aspettativa e la qualità di vita degli assistiti. L’organizzazione di volontariato si impegna, nell’ambito di questo accordo – prosegue il dottor Massimo De Fino – a fornire attività di collaborazione a titolo di volontariato a supporto delle attività di screening oncologico dell’Azienda Usl Umbria 2 per visite dermatologiche con mappatura dei nei, visite senologiche, urologiche, ginecologiche, visite nutrizionali e per la prevenzione dei tumori della tiroide e dei tumori del colon-retto. Si tratta di prestazioni, esami e controlli gratuiti – conclude il manager sanitario – che si integrano perfettamente con le attività erogate dai nostri servizi in ambito oncologico e che verranno svolti da 13 medici specialisti volontari della Lilt di Terni presso i poliambulatori di viale Bramante”.