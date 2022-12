Tumore al colon scoperto e operato in pochi giorni, il grazie ai dottori Mazzocchi e Ceccarelli - Tuttoggi

Mia madre aveva provato a fare, senza successo, una colonscopia per ben due volte prima in ospedale poi in un ambulatorio privato. Ci è stato quindi consigliato da Perugia, dove viviamo, di rivolgerci al dottor Mazzocchi.

Lui non solo è riuscito a fare l’esame diagnostico ma ha trovato una neoplasia del colon sanguinante. In pochi giorni ci ha fatto incontrare il primario della Chirurgia, dottor Graziano Ceccarelli, che ha poi operato mia madre. Grazie a Dio le cose sono andate bene e mia madre è tornata a casa con le sue gambe a 84 anni. L’esperienza che abbiamo vissuto ci ha mostrato ancora una volta che nelle strutture pubbliche esistono professionisti, ma soprattutto persone, di altissimo livello dotate di grande senso del dovere ed umanità. Un sentito ringraziamento ai dottori Mazzocchi e Ceccarelli, ai loro collaboratori, agli anestesisti, a tutti gli infermieri del reparto di Chirurgia dell’ospedale di Foligno”.

Nell’augurare alla signora “un pronto e completo recupero e un nuovo anno sereno e in buona salute”, il direttore generale dell’azienda sanitaria, De Fino, ha voluto ringraziare i familiari dell’84enne “per queste significative parole che testimoniano ed esaltano la professionalità, l’elevata competenza, il senso del dovere ma anche l’empatia e l’umanità dei nostri sanitari, fattori che la Direzione Strategica ed ospedaliera ritengono altrettanto decisivi per assicurare ai cittadini servizi di qualità e prestazioni di alto livello”.