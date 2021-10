TTG Travel Experience, il Comune di Orvieto alla 58^ edizione - Tuttoggi

Anche il Comune di Orvieto al TTG Travel Experience di Rimini; “presenteremo una città che sta rinnovando e digitalizzando la propria offerta turistica".

TTG Travel Experience: per il secondo anno consecutivo il Comune di Orvieto parteciperà al marketplace del turismo in Italia giunto alla 58^ edizione; si terrà a Rimini dal 13 al 15 ottobre 2021.

Orvieto, insieme ai Municipi del Comprensorio Orvietano, prenderà parte allo stand della Regione Umbria riservato ai Comuni, nell’ottica di una promozione integrata del territorio.

Video di promozione turistica di Orvieto, e non solo

Nel corner dello “stand Umbria” (Padiglione A5 – stand 108-133 – corsie 3-4-ingresso ovest) saranno visibili i video di promozione turistica di Orvieto e dei Comuni del comprensorio; per gli operatori di settore, poi, del materiale informativo sul territorio.

“Carta Unica” ai tour operator e alle agenzie di viaggio

Per i rappresentanti dei tour operator e delle agenzie di viaggio, invece, “Carta Unica” in omaggio, la “chiave per la città” che dà accesso ai principali monumenti, musei e luoghi d’arte di Orvieto, con sconti esclusivi nelle strutture ricettive e nei ristoranti.

A Rimini persino le eccellenze enogastronomiche e le tradizioni orvietane

In vetrina, a Rimini, anche le eccellenze enogastronomiche e le tradizioni della città. Al TTG, difatti, l’Orvieto Doc, con gli itinerari del vino e quanto messo a disposizione dal Consorzio del vino di Orvieto, e il Corteo storico.

Tardani: “Portiamo al TTG il meglio della nostra città”

“Porteremo al TTG – afferma il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani – il meglio che può offrire la nostra città e il suo territorio, che torna a promuoversi in maniera coordinata e unitaria proponendosi come destinazione e non come semplice tappa di un viaggio”. “L’anno scorso – continua – consegnammo simbolicamente agli operatori di settore ‘le chiavi della città’; quest’anno quelle chiavi diventano reali perché attraverso la ‘Carta Unica’ potranno venire a Orvieto per visitare tutte le sue meraviglie.

“Presenteremo una città che in generale sta rinnovando e digitalizzando la propria offerta turistica, una città viva, ricca di eventi e manifestazioni“. Molteplici, infatti, le iniziative in programma: dall’albero di Natale nel Pozzo di San Patrizio ai presepi nel quartiere medievale, a Umbria Jazz Winter.

Articolo correlato: Orvieto, arriva la mascotte Anna in onore della Marchesini