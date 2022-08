Truffa online, comprano piscine per il giardino ma non arriva nulla - Tuttoggi

Truffa online per due cittadini di Orvieto; comprano piscine da giardino e non arriva nulla. Due denunce della Polizia

Volevano acquistare una piscina da mettere nel giardino di casa per passare un’estate con un po’ di refrigerio ma sono stati entrambi truffati. E’ quanto accaduto a due cittadini orvietani che, in due distinte circostanze, sono stati entrambi vittime di truffe on line. Anche se si tratta di due episodi che in comune hanno solo l’oggetto della truffa, in quanto sono state denunciate come presunti truffatori due diversi individui che vivono in città differenti, la modalità è sempre la stessa: la vittima, navigando su internet, nota una inserzione riguardante un prodotto offerto ad un prezzo vantaggioso; attratta dalle interessanti condizioni di vendita, contatta il venditore e, dopo essersi accordata, versa sul conto corrente indicatogli la somma pattuita.

Scatta la truffa

Una volta effettuato il pagamento il venditore però non mantiene fede a quanto concordato con l’acquirente e il prodotto non arriva mai a destinazione. E’ quanto accaduto ai due cittadini orvietani che hanno subito la truffa e, a distanza di qualche mese l’uno dall’altro, si sono rivolti al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto e, dopo aver spiegato agli agenti la dinamica dei fatti, hanno sporto denuncia. Sono immediatamente scattate le indagini nel corso delle quali gli investigatori dell’Ufficio Controllo del Territorio hanno svolto degli accertamenti e, coinvolgendo anche altre articolazioni della Polizia di Stato, sono riusciti a raccogliere una serie di elementi che hanno portato all’identificazione ed alla denuncia dei presunti autori delle due truffe che sono stati pertanto deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, che coordina le indagini.