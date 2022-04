Truffa assicurazione online, denunciata donna di 77 anni - Tuttoggi

Triffa assicurazione online, Carabinieri risalgono a truffatori di Napoli. Avevano realizzato sito web uguale a quello di una vera società assicurativa

Nei giorni scorsi, a seguito di attività di indagine scaturita dalla denuncia di truffa sporta da un uomo di nazionalità rumena, residente a Terni, i militari della Stazione Carabinieri di Collescipoli hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Terni per il reato di truffa in concorso T.C. nata e residente a Napoli di 77 anni e R.M pakistano di 35 anni, sempre residente a Napoli già noto alle Forze dell’Ordine.

L’indagine

Tutto è nato da un semplice controllo alla circolazione stradale in occasione del quale, l’ignaro denunciante, ha scoperto che il suo veicolo non era coperto da assicurazione nonostante avesse versato il premio tramite pagamento avvenuto a mezzo posta-pay. Gli accertamenti avviati dai Carabinieri hanno consentito di recuperare le conversazioni avvenute in chat tra l’uomo ternato e uno dei truffatori che aveva realizzato un sito internet molto simile a quello della vera compagnia assicuratrice.