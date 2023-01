Truffa nel 2014 e spaccio, i carabinieri arrestano una donna

La donna è stata rintracciata nella propria abitazione e portata a Perugia

I Carabinieri della Stazione di Foligno, hanno tratto in arresto una donna nei confronti della quale era stata emessa, dalla Procura della Repubblica di Spoleto, una condanna definitiva superiore a tre anni di reclusione.

Truffa e detenzione a fini di spaccio

In particolare era stata condannata dal Tribunale di Spoleto per il reato di truffa aggravata commessa in Foligno nel 2014 e successivamente per la detenzione fini di spaccio di stupefacente. Quest’ultimo fatto commesso in Spoleto nel Novembre 2021. Le due condanne, passate in giudicato, hanno generato il provvedimento emesso della Procura della Repubblica di Spoleto.