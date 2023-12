Trovato vicino al cimitero con 43 dosi di cocaina, giovane arrestato

Il 23enne fermato dalla polizia su un'auto a noleggio risultata provento di appropriazione indebita

I poliziotti lo hanno sorpreso nei pressi del cimitero di Ponte Pattoli, dopo che aveva appena prelevato da un cespuglio un involucro don 43 dosi di cocaina.

Gli agenti hanno arrestato il 23enne, sequestrato la droga (che era tenuta in dei barattoli sepolti sotto il fogliame), due telefoni cellulari e 700 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

La sua auto, invece, immatricolata come auto a noleggio senza conducente, è risultata provento di appropriazione indebita.

Per questi motivi, gli agenti hanno accompagnato il ragazzo presso gli uffici della Questura di Perugia per le attività di rito, al termine delle quali è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il 23enne, inoltre, è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.

Su disposizione del pubblico ministero è stato associato presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, in attesa dell’udienza di convalida.