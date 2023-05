Trovato a spasso nonostante i domiciliari: 22enne in carcere

La decisione del Gip sull'incompatibilità con la custodia domiciliare

Trovato fuori dai domiciliari nonostante l’ordinanza di custodia cautelare, arrestato 22enne. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno hanno tratto in arresto un 22enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Spoleto.

Giovane già noto alle forze dell’ordine

L’uomo – già noto alla Polizia per reati contro il patrimonio, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, nonché per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale – mentre si trovava in regime di arresti domiciliari per i reati di rapina aggravata e lesioni personali si è reso responsabile di un’arbitraria evasione dalla propria abitazione. La vicenda, sulla quale hanno fatto luce gli agenti del Commissariato, costantemente coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, risale a pochi giorni fa, quando il 22enne era uscito di casa dicendo alla madre che era stufo di rimanervi.

Incompatibilità con i domiciliari

Quando la Volante della Polizia di Stato era passata per un ordinario controllo, aveva constatato l’assenza ingiustificata del giovane dalla propria abitazione. Ricostruito quanto accaduto, il comportamento del 22enne – integrante gli estremi del reato di evasione – è apparso incompatibile con il mantenimento della misura cautelare degli arresti domiciliari. Pertanto, dalla Procura della Repubblica di Spoleto è partita un’immediata richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere, anche al fine di scongiurare il rischio di commissione di nuovi reati.

La decisione del Gip di Spoleto

Tale richiesta ha trovato pieno accoglimento da parte del G.I.P. di Spoleto. Gli uomini del Commissariato di Foligno hanno quindi provveduto a dare esecuzione alla nuova ordinanza cautelare, rintracciando il 22enne ed accompagnandolo al carcere spoletino.