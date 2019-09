Trovato senza vita il musicista Farid Benamour

share

Trovato senza vita il musicista Marzouki Farid Benamour, di origine tunisina ma molto conosciuto a Perugia, dove viveva da tempo. Il corpo del percussionista 52enne è stato trovato nel pomeriggio in un appartamento di via Alessi.

I sanitari che sono stati subito allertati non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche la polizia e il il medico legale.

Il decesso, secondo le prime informazioni, sarebbe da attribuire ad un infarto. A dare l’allarme è stato il proprietario dell’appartamento dove il percussionista viveva. I suoi timori si sono rivelati fondati quando gli agenti sono entrati nell’appartamento.

Tante le attestazioni di cordoglio da parte di quanti in questi anni a Perugia avevano apprezzato Marzouki Farid Benamour, come uomo e come musicista.

share

Stampa