Trovato senza vita il 77enne scomparso ad Amelia, in corso il recupero della salma | Aggiornamenti - Tuttoggi.info

Trovato senza vita tra la boscaglia ad Amelia, in una zona particolarmente impervia, Vincenzo Corvi, il 77enne scomparso da martedì a circa 300 metri di distanza da lì e per il quale da ieri pomeriggio erano in corso le ricerche. La salma è stata individuata mercoledì mattina proprio mentre si batteva, anche con droni ed un elicottero, la zona da cui era scomparso il cercatore di asparagi amerino.

Al momento – fanno sapere i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni – è in corso il recupero del corpo. Vista la zona particolarmente impervia, verrà presumibilmente utilizzato l’elicottero Drago dei pompieri. Nessun dubbio, purtroppo, che si tratti del 77enne scomparso ieri e per le cui ricerche si era mobilitata la comunità locale oltre alle forze dell’ordine, Sasu, vigili del fuoco e volontari.

(articolo in aggiornamento)