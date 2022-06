Il corpo del 20enne trovato senza vita nelle campagne di Castel del Piano dopo due giorni di ricerche

Trovato morto lo studente di Ingegneria scomparso venerdì sera. Il corpo senza vita di Babatunde Adebanjo, 20 anni, è stato trovato nelle campagne di Castel del Piano. A mettere i carabinieri sulle sue tracce gli spostamenti agganciati dai ripetitori del cellulare.

Il ragazzo era nato e cresciuto in Italia. Brillante negli studi, si era iscritto a Ingegneria. Di lui si erano perse le tracce da venerdì mattina. La sera, non vedendolo tornare, era stata presentata una denuncia di scomparsa. Da quel momento erano iniziate le ricerche, che hanno impegnato le forze dell’ordine. Ma anche gli amici, attraverso appelli sui social. A far temere il peggio era il fatto che a casa erano rimasti i documenti del giovane. Poi la terribile scoperta, su cui le forze dell’ordine stanno cercando di fare chiarezza.