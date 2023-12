Trovato morto in casa a 45 anni, accertamenti in corso - Tuttoggi.info

Il giovane trovato privo di vita nella sua abitazione, sarebbe stato stroncato da un malore. Accertamenti in corso

Sarebbe stato un malore a stroncare la vita ad un 45enne ternano, M. F. le sue iniziali, trovato senza vita giovedì mattina in casa sua, nella zona di Campomicciolo. A dare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati dal non riuscirsi a mettersi in contatto con lui. Quindi la triste scoperta: il giovane era infatti deceduto ed inutili sono stati i soccorsi. Secondo i primi rilievi, a causare la morte sarebbe stato un malore. Sul posto, per gli accertamenti di rito, i carabinieri della Compagnia di Terni.