Trovato in casa senza vita a 31 anni, Altotevere sconvolto per la scomparsa di Gabriel - Tuttoggi

Il ragazzo era originario di Monte Santa Maria Tiberina ma viveva a Trestina. Il decesso potrebbe essere dovuto ad un malore, la salma è ora a disposizione delle autorità

Tutta la Valtiberina è sconvolta per la morte improvvisa di Gabriel Severini, 31enne ritrovato senza vita questa mattina (venerdì 26 ottobre) nella sua abitazione a pochi km da Trestina (zona sud di Città di Castello).

Da quanto emerge sembra che il decesso sia dovuto ad un malore – nello specifico potrebbe essere un infarto – ma la salma, ora all’ospedale di Città di Castello, è a disposizione delle autorità per i dovuti accertamenti.

Tanti i messaggi di cordoglio, dolore e incredulità sui social. Tra questi anche quello della S.d.A. Regionale Umbria Motorismo, che con i suoi dirigenti e tutti i soci, partecipa “con viva commozione e umano cordoglio per la scomparsa di Gabriel, figlio di Attilio nostro caro amico, nonchè Presidente della società A.S.D. Moto Club Città di Castello“. Il ragazzo lavorava proprio con il padre in un negozio di abbigliamento per motociclisti.

Anche Letizia Michelini, sindaco di Monte Santa Maria Tiberina (Comune di cui Gabriele era originario) ha dichiarato: “Non ci sono parole per esprimere lo sconforto che stiamo provando per l’improvvisa scomparsa di Gabriel. Un ragazzo solare, sempre disponibile e che lascerà un vuoto immenso nella nostra comunità. Ci stringiamo attorno alla famiglia in un abbraccio, il nostro dolore è immenso”.