Trovati nel bosco 150 pneumatici, scoperto responsabile "Uno scempio ambientale" - Tuttoggi.info

Lo scioccante ritrovamento nei boschi di Umbertide, dove si registrano spesso episodi di abbandoni illeciti di rifiuti | L'assessore Cenciarini furioso "Spettacolo increscioso che ha deturpato il bosco, questi sono criminali ecologici"

“Un altro scempio”. Così l’assessore all’Ambiente di Umbertide Francesco Cenciarini ha commentato l’ennesimo episodio di rifiuti abbandonati in maniera illecita nel territorio comunale, stavolta nelle campagne circostanti la provinciale 170, nei pressi di Montecorona.

I carabinieri forestali hanno ritrovato ben 150 pneumatici e con loro, tramite un indagine rapida e precisa, anche il responsabile, un uomo residente nel perugino, che ora rischia fino a 6500 euro di multa (il massimo per reati del genere), oltre all’obbligo di smaltire entro un mese tutto quello che ha lasciato nel bosco.

Un ritrovamento praticamente simile era avvenuto anche nel maggio 2023 tra le frazioni di Preggio, Spedalicchio e Molino Vitelli (sempre Comune di Umbertide), dove i membri di ‘Urca Umbria’ (Unione Regionale Cacciatori Appennino), tra i 15 quintali di rifiuti raccolti avevano accumulato proprio oltre 150 pneumatici.

“Uno spettacolo increscioso che ha deturpato uno dei boschi all’interno del Comune di Umbertide – ha dichiarato Cenciarini tornando al recente episodio – Colgo l’occasione per lanciare un appello: quando cambiate i pneumatici scegliete professionisti e non ‘criminali ecologici’ che creano questi scempi ambientali. Andate da chi è autorizzato, non da scalzacani miserabili come questo. Uno che compie uno sfregio così su un bosco quasi sicuramente può dimenticarsi di stringervi i dadi quando vi rimonta le gomme, perché di certo non è né un meccanico bravo né un gommista serio”.

Anche negli anni passati, nell’umbertidese, è stato trovato di tutto: nel 2021 erano stati abbandonati interi sacchi di toner usati sia in località l’Olivello che nei pressi del cimitero di Montecorona. Nella zona di Campaola (strada provinciale 203 di Umbertide), invece, era stata scoperta un’altra discarica abusiva con lavatrici e divani.