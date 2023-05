Trovati con cocaina e hashish per uso personale, 2 giovani segnalati come assuntori - Tuttoggi.info

Controlli dei carabinieri di Spello contro lo spaccio di droga, segnalati come assuntori un 29enne ed un 21enne

I Carabinieri della Stazione di Spello, nel corso dei servizi di controllo del territorio, stanno mettendo in atto un’incisiva attività di contrasto al consumo di sostanze stupefacenti nel territorio di competenza. L’esito di tale attività ha portato alla segnalazione di due soggetti. Nel primo caso un cittadino italiano 29enne, a seguito di un controllo operato dai militari nei pressi di via degli Olivi, è stato trovato in possesso di 0,4 grammi di cocaina.

Nel secondo caso invece un altro ragazzo italiano, 21enne, è stato trovato in possesso di 0,4 grammi di hashish. Al termine degli accertamenti le sostanze rinvenute sono state poste sotto sequestro mentre per i due soggetti, in considerazione della modica quantità e dell’uso personale, è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Perugia quali assuntori, per i conseguenti provvedimenti disciplinati dall’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990.