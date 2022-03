Trovata ancora con l’auto senza assicurazione, stavolta gliela confiscano

Il veicolo era stato posto sotto sequestro meno di un mese fa | La donna è risultata anche irregolare sul territorio italiano

Trovata per la seconda volta, in un mese, alla guida di un’auto senza assicurazione. Questa volta gli agenti della polizia stradale hanno avviato le pratiche per la confisca del mezzo, che già era stato posto sotto sequestro dopo il primo controllo.

Questa volta la donna, una straniera, è stata fermata lungo la E45, all’altezza di Ponte San Giovanni. Dagli accertamenti degli agenti della polizia stradale è emerso che il veicolo della donna era sprovvisto di copertura assicurativa e sottoposto a sequestro amministrativo. La stessa, infatti, era stata fermata a un controllo i primi giorni di marzo e, per gli stessi motivi, era stata sanzionata dagli agenti.

Gli approfondimenti dei poliziotti, inoltre, hanno permesso di constatare che la donna era priva del permesso di soggiorno, rigettato dalla Prefettura di Perugia nel corrente mese di marzo. Dopo averle notificato il rigetto della sua istanza di permesso di soggiorno, gli agenti hanno contestato alla donna una nuova sanzione per aver circolato con un veicolo privo di copertura assicurativa e sotto sequestro e proceduto al ritiro della patente di guida. L’autovettura, invece, è stata affidata in giudiziale custodia per l’avvio della procedura finalizzata alla confisca.