Singolare ritrovamento di una donna in via Palermo | Indagini in corso per verificare se gli oggetti liturgici sono stati rubati

Trova per strada un calice e una pisside e li consegna alla polizia. E’ stato proprio un ritrovamento singolare quella fotto da una signora di Perugia che, mentre si accingeva ad aprire il suo esercizio commerciale in via Palermo, ha notato la presenza – in prossimità dell’ingresso – di un calice, di un contenitore porta ostie e di altri oggetti liturgici. Temendo si potesse trattare di suppellettili provento di furto, ha allertato immediatamente la polizia di Stato.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno ascoltato il racconto della donna, ancora incredula per quel rinvenimento.