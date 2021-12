Troppi tamponi, traffico in tilt: da mercoledì a piazzale Umbria Jazz

Dopo le polemiche per i disagi allestito il nuovo drive through dietro il terminal del Minimetrò a Pian di Massiano: ecco come funziona

Troppi tamponi per lo screening anti Covid nell’area della sede di Umbra Acque, a Santa Lucia. Con il traffico in tilt tra Pian di Massiano e Fontivegge sin d alle prime ore della mattinata.

E così il Comune, anche dopo le proteste di tanti cittadini e le istanze delle opposizioni, ha deciso che da mercoledì 22 dicembre l’area per i tamponi in modalità drive through si sposta a piazzale Umbria Jazz, il grande parcheggio di Pian di Massiano, vicino al terminal del Minimetro.

Martedì mattina sopralluogo dell’assessore Luca Merli, insieme alla polizia locale e ai volontari del servizio di protezione civile del Comune di Perugia.

Come funziona

L’accesso per coloro che dovranno effettuare i tamponi prenotati avverrà solo da via Meazza, ingresso antistante il PalaBarton, e attraverso un percorso guidato all’interno del parcheggio si arriverà all’area tamponi operativa già dalle ore 8.00.