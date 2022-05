Troppi suicidi dal ponte di Augusto, interrogazione su barriere - Tuttoggi

Barriere anti suicidi e sicurezza sul ponte di Augusto, interrogazione durante la seduta del Consiglio Provinciale di Terni

E’ stata discussa ieri, mercoledì 11 maggio, in Consiglio provinciale la questione delle barriere anti suicidio nell’area del Ponte d’Augusto di Narni. All’ordine del giorno era stata infatti inserita l’interrogazione della minoranza sulla messa in sicurezza del belvedere con i proponenti che avevano sottolineato che numerosi casi di suicidio negli ultimi cinque anni avevano visto come protagonista il Ponte d’Augusto, oltre al pericolo corso da turisti che oltrepassano facilmente le barriere di sicurezza per scattare foto.

Barriere anti-suicidi, competenza del Comune di Narni

Nell’interrogazione si chiedeva alla Provincia lo stato dell’arte rispetto all’installazione di barriere più consistenti sul belvedere sia per evitare gesti estremi, sia per garantire l’incolumità di eventuali turisti. Sull’argomento ha risposto il consigliere delegato alla viabilità e alla sicurezza stradale, il quale ha sottolineato che la competenza in materia è del Comune di Narni, visto l’utilizzo di fatto della zona, la natura dell’opera da modificare e la sua non pertinenza con la viabilità di competenza della Provincia. Il consigliere ha annunciato piena disponibilità dell’amministrazione provinciale a collaborare ove necessario, avendo già inviato lettere ufficiali al Comune con l’invito ad effettuare modifiche tali da scongiurare ulteriori nuovi episodi di autolesionismo di soggetti fragili.