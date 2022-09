Troppi furti al supermercato, scoperte impiegata "infedele" e la sua complice - Tuttoggi

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine le due donne, in accordo tra loro, avevano trovato il modo di sottrarre furtivamente piccole quantità di merce dagli scaffali, ripetendo la cosa più volte nel tempo. I gestori gradualmente si sarebbero infatti accorti di come qualcosa non tornasse tra il quantitativo di merce in ingresso e quella effettivamente venduta.

Capito che poteva trattarsi di un commesso “infedele”, i responsabili hanno dunque sporto denuncia ai carabinieri: quest’ultimi hanno visionato le telecamere e appurato come una delle impiegate passasse piccoli quantitativi di prodotti alla sua complice prima ancora di metterla in esposizione, sottraendo così ogni volta circa 100 euro di merce al supermercato. Una cifra apparentemente irrisoria, ma che “sparendo” più volte per mesi e mesi potrebbe avere arrecato un danno economico per migliaia di euro.