Tromba d'aria a Gualdo Cattaneo, tanti danni: interventi in corso - Tuttoggi.info

Nel pomeriggio odierno, una violenta tromba d’aria ha colpito alcune aree del comune di Gualdo Cattaneo, provocando ingenti danni e richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco.

Le squadre stanno operando ininterrottamente su numerosi scenari, con particolare attenzione alle segnalazioni di tetti scoperchiati, alberi abbattuti – anche di grosse dimensioni – e strutture danneggiate a causa delle forti raffiche di vento.

Sono intervenute due squadre provenienti dal Distaccamento di Todi, di cui una richiamata in servizio straordinario, oltre a squadre provenienti dalla sede centrale, dotate di mezzi aerei (autoscale) e di droni. Quest’ultimi sono impiegati per effettuare sopralluoghi sulle coperture delle abitazioni e consentire così la definizione di una scala di priorità negli interventi.

I Vigili del Fuoco stanno operando in sinergia con le squadre del Comune e con i volontari di Protezione Civile, che stanno offrendo un prezioso supporto logistico e operativo. In particolare, vengono impiegati anche mezzi di movimento terra per la rimozione di alberi e detriti e per la liberazione delle strade nelle aree maggiormente colpite.

Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso e proseguiranno per tutta la giornata, al fine di garantire la messa in sicurezza delle zone colpite e ripristinare le normali condizioni di viabilità e sicurezza.