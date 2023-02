Trofeo SantOvalentino, 400 bambini del centro Italia alla manifestazione del Terni Rugby - Tuttoggi

La 13° edizione del Trofeo SantOvalentino, organizzata dal Terni Rugby, ha portato al campo di via del Cardellino undici società da tutto il centro Italia.

Una festa con circa 400 bambini e centinaia di genitori in tribuna: la 13° edizione del Trofeo SantOvalentino, organizzata dal Terni Rugby, ha portato al campo di via del Cardellino undici società da tutto il centro Italia.

Quattro le categorie impegnate il 19 febbraio scorso: Under 7, Under 9, Under 11 e Under 13.