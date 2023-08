Trofeo "Andrea Cardinali", Porta San Facondino vince con la fionda e con arco - Tuttoggi.info

Trofeo "Andrea Cardinali", il ricordo di Ugo Belardi e Vincenzo Mariani. Ecco i vincitori premiati dai priori delle 4 porte

Porta San Facondino sorride nella XXIV edizione del Trofeo “Andrea Cardinali” con i due suoi portacolori Robert Shahini e Giacomo Pica che conquistano le gare di fionda e arco che caratterizzano la competizione, importante preludio dei Giochi de le Porte. San Benedetto invece applaude i suoi giovanissimi giocolieri Simone Farabi e Lorenzo Cardoni che vincono le due sfide nella categoria Under 14. Sebbene il Trofeo Cardinali sia a tutti gli effetti una gara individuale, i giocolieri salgono sulla pedana di tiro con i colori delle Porte di appartenenza, proprio davanti ai Priori, e pertanto il successo di uno è quello di tutti.

Piazza Martiri gremita a Gualdo Tadino

A Gualdo Tadino una piazza Martiri gremita ha seguito la competizione sin dal pomeriggio di giovedì 17 agosto, quando sono iniziate le eliminatorie in cui si sono sfidati 55 fiondatori e 33 arcieri tra senior e under. In serata, dopo la cena nelle taverne, i cortei storici, composti da priori, dame, tamburini e dai 32 giocolieri qualificati (16 per specialità), hanno preceduto l’inizio della parte a eliminazione diretta del Trofeo intitolato alla memoria di Andrea Cardinali, commentata in piazza dall’araldo Andrea Giayvia.

Il ricordo di Ugo Belardi e Vincenzo Mariani

Prima delle gare un lungo applauso della piazza ha ricordato Ugo Belardi e Vincenzo Mariani, due importanti portaioli di San Benedetto venuti a mancare nelle ore precedenti la competizione. Dopo aver superato quarti di finale e semifinali, nel tiro con la fionda i finalisti, oltre a Robert Shahini (San Facondino), sono stati Federico Tittarelli (San Donato), Valerio Matricano (San Martino), e Daniele Berardi (San Benedetto), classificatisi nell’ordine.

Tiro con l’arco

Nel tiro con l’arco, in cui ha trionfato il giovane esordiente Giacomo Pica (San Facondino), il secondo posto è andato a Daniele Astolfi (San Benedetto), il terzo a Christian Teodori seguito da Samuele Bori, entrambi di San Martino.

Gare U14

Nelle gare riservate agli Under 14 è arrivata la vittoria di Lorenzo Cardoni (San Benedetto) nel tiro con l’arco, che ha preceduto Giosuè Passeri (San Donato), Matteo Paoletti e Giacomo Biagiotti di San Facondino. Nella fionda, sul gradino più alto del podio è salito Simone Farabi (San Benedetto), seguito da Daniel Shahini (San Facondino), Samuele Gammaitoni e Cosmo Bellucci di San Benedetto.

Premio consegnato dai 4 priori delle 4 porte

Alla presenza del presidente dell’Ente Giochi, Claudio Zeni, e di Angelo Cardinali, in rappresentanza della famiglia di Andrea, i vincitori sono stati premiati dai priori delle quattro Porte Luca Fiorucci (San Facondino), Marco Pannacci (San Benedetto), Alessandro Cesaretti (San Donato) e Gianluca Anzuini (San Martino) con trofei in ceramica artistica a riflesso oro e rubino realizzati dalla Ceramiche Stefano Zenobi e offerti dalla famiglia Cardinali.